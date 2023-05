Bezirksvertretung tagt vor Ort Was die Beueler Politik mit der Veedelssitzung erreichen will

Veedelssitzung klingt grundsätzlich nach Karneval. In diesem speziellen Fall stimmt es aber nicht. Es handelt sich zwar um eine Sitzung, aber um die der Bezirksvertretung Beuel. Hinter dem außergewöhnlichen Titel verbirgt sich folgende Idee: Raus aus dem Rathaus, rein in die Ortsteile. Was so leicht von der Zunge geht, bedarf allerdings eines größeren Aufwands. Es muss ein geeigneter Tagungsort gefunden werden, die Technik muss angeliefert werden und Politiker sowie Verwaltungsfachleute benötigen schlimmstenfalls eine Navigationshilfe, um den alternativen Ratssaal zu finden.