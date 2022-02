Großer Senat in Bonn : Simon Schneider steht an Spitze der Karnevalsförderer

Überblick über Absagen und Regeln : Was kann dieses Jahr an Karneval stattfinden - und was nicht? Ein Großteil der Karnevalssitzungen wurde für die laufende Session 2021/2022 bereits abgesagt. In vielen Karnevalshochburgen wird zudem der Rosenmontagszug ausfallen. Gibt es überhaupt Veranstaltungen, die noch stattfinden können?