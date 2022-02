Konzert in Musikschule : Lernen vom Meister in Bad Godesberg

Bad Godesberg Sanfte Klänge hallten am Sonntagmorgen durch das Erdgeschoss der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule. Im Proberaum spielten Florian Körner (12) am Klavier und Ferdinand Seibold (13) mit Oboe eine Sonata von Francis Poulenc. Dozent André Sebald lauschte aufmerksam den Schülern, gab anschließend Tipps und Anweisungen.

Am Wochenende hatte die Musikschule 24 junge Musizierende zum alljährlichen Meisterkurs eingeladen. Gemeinsam mit den Professoren konnten die Solisten und Ensembles an ihren Interpretationen arbeiten und sich so für Wettbewerbe und Aufnahmeprüfungen vorbereiten. Mit dem Geiger Mikhail Ovrutsky, Professor und Konzertmeister des Beethoven-Orchesters, der Professorin für Klavier und Kammermusik Gesa Lücker sowie eben dem Flötisten und Hochschullehrer Sebald vertieften die Teilnehmer ihre Interpretationen in bis zu vier Unterrichtseinheiten. „Der Meisterkurs ist eine ideale Gelegenheit, an einem Programm für den Landeswettbewerb ‚Jugend musiziert‘ oder für die Aufnahmeprüfung an Musikhochschulen zu arbeiten. Neben dem Unterricht bietet der Meisterkurs Gelegenheit zum Austausch mit den anderen Teilnehmenden sowie den Lehrkräften“, sagte Organisatorin Monika Tschurl.