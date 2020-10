Unfall auf A565 bei Lengsdorf : Motorradfahrer nach Flucht vor Polizei schwer verletzt

Bonn Ein Motorradfahrer hat am Mittwochabend auf der A565 bei Lengsdorf einen Unfall verursacht. Zuvor floh er vor der Polizei. Der Fahrer und ein Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Ein Motorradunfall hat sich am Mittwochabend auf der A565 in Höhe der Anschlussstelle Lengsdorf ereignet. Wie ein Pressesprecher der Polizei Köln am Donnerstagmorgen mitteilte, wollten Beamte den 44-jährigen Motorradfahrer und seinen 57-jährigen Beifahrer zuvor auf der Autobahn anhalten, da der Beifahrer keinen Helm trug.