Lengsdorfer Heimatgeschichte : Das Lengsdorfer Schwert ist verschollen

Ein Kupferrelief im Lengsdorfer Heimatmuseum zeigt mit St. Peter und der Burgmauer den Bereich in dem man 1930 das Lengsdorfer Schwert fand. Foto: Stefan Hermes

Lengsdorf Die Deutsche Reichszeitung berichtete 1930 vom einem Fund in Lengsdorf. Niemand weiß, wo das Schwert geblieben ist.



Unter der Straßendecke der Uhlgasse sind noch Fundamente einer Ringmauer erhalten, die im frühen Mittelalter eine Burg und eine Burgkapelle umschloss, aus der über eine heute nicht mehr existierende Kirche die heutige Kirche Sankt Peter hervorgegangen ist. „Über das Aussehen dieser Burg ist uns nichts bekannt“, schrieb Heimatforscher Herbert Weffer 1974 in seiner Chronik über Lengsdorf.

Vielleicht hätte 1930 die Auswertung eines Fundstücks ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Damals berichtete die Deutsche Reichszeitung von einem „uralten zweischneidigen Ritterschwert“, das in diesem Bereich gefunden wurde und seitdem nicht wieder aufgetaucht ist. Was ein bedeutsamer Schatz für das Lengsdorfer Heimatmuseum hätte werden können, „hat einen schweren, verzierten Griff und breite Handschützen. Die Schneide ist am Grunde sieben Zentimeter breit, doch fehlt bereits die Spitze. Leider ist das Schwert mit einer stark verhärteten Rostschicht bedeckt“, war in der Reichszeitung zu lesen.

Vielleicht ging es in Privatbesitz über

Foto: Stefan Hermes

Heute stellt sich die Frage, um was für ein Schwert es sich gehandelt haben könnte. Gehörte es vielleicht einem Ritter aus dem Geschlecht der Dodis (auch Dudes oder Deus), durch das sich der Name der Ortschaft von Dudesdorf zu Duisdorf entwickelte? Vielleicht war das Schwert auch im Besitz des Ritters Daniel von Lengsdorf?

Doch bisher scheint es keinen Hinweis auf den Verbleib des Schwertes zu geben. „Es ist nicht auszuschließen, dass es damals in Privatbesitz überging“, vermutet Jens Schubert vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Auch Erich Claßen, der leitende Archäologe des Amts, kann auf Nachfrage des GA nur bedingt Auskunft geben, da weder das Objekt, noch sein genauer Fundort oder ein Fundkontext bekannt sind. Spekulationen, um was für ein Schwert es sich handeln könnte oder, um in diesem Zusammenhang ein Bild der Zeit zu entwerfen, wie die Fragen an es lauteten, möchte sich der Altertumsforscher nicht hingeben.

Der Fund von Altertümchen ist zu melden

Dagegen gibt Claßen gerne zu der Frage Auskunft, was eigentlich zu tun ist, wenn man auf dem eigenen Grundstück auf ein vermutetes Altertümchen stößt. Die Entdeckung von Bodendenkmälern sei „unverzüglich der Unteren Denkmalbehörde oder dem zuständigen Denkmalfachamt (Anm. der Red.: im Rheinland das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland) anzuzeigen.“ Im Denkmalschutzgesetz heißt es dazu: „Bewegliche Bodendenkmäler, die herrenlos sind oder die solange verborgen waren, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes.“ (§ 18 DSchG NRW)