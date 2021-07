Spende für Flutopfer : Straßenmusik auf dem Beueler Wochenmarkt

MIt Tango und Co unterhält Hubert Arnold die Besucher des Beueler Wochenmarkts und spielt in kurzer Zeit eine ansehnliche Spendensumme ein. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Kirchenmusiker Hubert Arnold tritt auf dem Beueler Wochenmarkt als Straßenmusiker auf. In kurzer Zeit spielt er eine ansehnlich Spendensumme ein. Das Geld ist für die Flutopfer gedacht.

Zwei Stunden plus eine Zugabe spielte Hubert Arnold als Straßenmusikant auf seiner Quetsch am Samstagvormittag auf dem Beueler Rathausplatz während des Wochenmarktes. „Es war mir ein Bedürfnis, etwas für die Opfer der Flutkatastrophe zu tun“, erklärte er. „Und Musik machen, das kann ich.“ In diesen zwei Stunden sammelte er stolze 1621 Euro ein. Über das Diakonische Werk, einer der größten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, wird er das erspielte Geld den Betroffenen zukommen lassen. „Die Verwaltungsstrukturen und Abläufe sind bereits aufgebaut, sodass das Geld zügig zu den Empfängern kommen kann“, sagte er.