Tag der offenen Türe : Vereinshaus in Ippendorf ist wieder geöffnet

Die Ortsausschuss-Vorsitzende Barbara vom Dorp freut sich auf die Besucher beim Tag der offenen Tür. Foto: Stefan Hermes

Ippendorf Der Ortsausschuss Ippendorf veranstaltet am Sonntag einen Tag der offenen Tür. Die Corona-Zeit und die notwendigen Einschränkungen hatten den Fortbestand des Vereinshauses in der 2018 renovierten „Alten Schule“ bedroht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Wenn sich am Sonntag der Platz vor dem Ippendorfer Vereinshaus an der Röttgener Straße beim Tag der offenen Tür füllt, dürfte sich wieder ein Gefühl der lange vermissten „Normalität“ einstellen. Die Corona-Zeit und die notwendigen Einschränkungen hatten den Fortbestand des Vereinshauses in der 2018 renovierten „Alten Schule“ bedroht. „Wir hatten zum Glück einige Rücklagen bilden können“, sagt Barbara vom Dorp.

Doch die Vorsitzende des Ippendorfer Ortsausschusses hätte das Geld lieber in die Renovierung des wenig einladenden Toilettengebäudes investiert, was vonseiten der Stadt bei der Grundsanierung des Gebäudes genauso ausgeschlossen wurde wie die Maßnahme, zumindest das Erdgeschoss des Vereinshauses barrierefrei zu gestalten. Dass nur begrenzte Mittel für die Sanierung zur Verfügung standen, zeigt sich auch in der Tatsache, dass vom Dorp erst kürzlich wieder Öl für die veraltete Ölheizung bestellen musste.

Der Ortsausschuss überweist monatlich 2500 Euro an Gesamtkosten für das Vereinshaus an die Stadt. Man hatte sich während der Lockdowns eine Reduzierung der Miete erhofft, sei jedoch beim Städtischen Gebäudemanagement auf „taube Ohren“ gestoßen. „Ich hatte auch versucht“, sagt vom Dorp mit nahezu schelmischem Gesichtsausdruck, „die Mietzahlung einmal auszusetzen, was die Stadt grundsätzlich auch erlaubte“, doch anstatt dass sich aus dem demonstrierten Notstand eine Mietminderung ergeben hätte, kam eine prompte Aufforderung zur Nachzahlung.

„Für uns war es dann ein Segen“, so vom Dorp, „dass sich seit April das Corona-Testzentrum als Mieter im Vereinshaus einrichtete.“ Das wird nun auch am Tag der offenen Türe für manche Besucher eine willkommene Gelegenheit sein, sich auf Covid-19 testen zu lassen, da auch der Besuch des kleinen Ortsfestes nur durch Einhaltung der 3G-Regel möglich ist. Für das Testzentrum hat das Vereinshaus nun auch ein WLAN einrichten müssen, das sich allerdings auch schon bei der Übertragung von Sportangeboten aus dem Haus bewähren konnte.

Coronabedingt kamen während des vergangenen Jahres die meisten Aktivitäten im Vereinshaus zum Stillstand. So sieht vom Dorp den Sonntag der offenen Tür auch als eine Art von Wiedereröffnung. Man möchte zusammen die Möglichkeiten feiern, die das Vereinshaus den Ippendorfern bietet. Wobei sich vom Dorp wünscht, dass noch viel mehr im Vereinshaus passiert. Noch seien längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, sagt sie. „Aber die Ideen dazu müssen von außen kommen.“