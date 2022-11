Marodes Baudenkmal : Stadt Bonn schließt Becken im Frankenbad

Bonn Nach einem Rohrbruch wird das Lehrbecken vorerst gesperrt. Das trifft vor allem Schulen und Vereine, die dort Schwimmunterrricht erteilen. Seit Jahren ist klar, wie marode das Hallenbad ist - doch eine Sanierung ist noch lange nicht in Sicht.

Das denkmalgeschützte Hallenbad in der Nordstadt spielt eine wichtige Rolle für den Schwimmunterricht in Bonn. Die betroffenen Schulen und Vereine seien bereits durch das Sport- und Bäderamt informiert, erklärte das Presseamt. Auch das Friesdorfer Freibad, in dem bislang eine Traglufthalle für die Wintersaison genutzt worden war, steht derzeit wegen Schäden am Becken nicht für Schulschwimmen zur Verfügung.