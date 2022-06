Bauarbeiten in Bonn : Sanierung der Autobahnabfahrten zur Reuterstraße wird verschoben

Sperrungen, Baustellen, Umleitungen : Was ab dem Sommer auf Autofahrer in Bonn zukommt Es ist nicht nur die Sperrung der A565-Abfahrten Reuterstraße, deren Umfahrung schwierig ist. Die Kappung des Cityrings in Bonn führt immer noch zu stockendem Verkehr und Verspätungen bei Bussen. Im Sommer sollen weitere Maßnahmen in der Innenstadt und am Rheinufer folgen.