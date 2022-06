Person in häuslicher Isolation : Stadt meldet ersten Fall von Affenpocken in Bonn

In Bonn wurde am Samstag der erste Fall von Affenpocken bestätigt. Foto: dpa/Carlos Luján

Bonn In Bonn ist über das Pfingstwochenende der erste Fall von Affenpocken registriert worden. Die betroffene Person befindet sich in häuslicher Isolation.

In Bonn gibt es den ersten bestätigten Fall von Affenpocken. Das teilte die Stadt am Montag mit. Demnach war das positive Ergebnis der Untersuchung dem Gesundheitsamt am Samstagabend übermittelt worden.

Die betroffene Person sei von einer Auslandsreise zurückgekehrt und hatte sich aufgrund von Symptomen am Donnerstag an ein Krankenhaus in Bonn gewandt, heißt es in der Mitteilung. Die virologische Untersuchung auf Orthopox-Viren war schließlich positiv.