Glückwünsche erbeten : Jeder kann Beethoven zum 250. gratulieren

Bonn Wer sich dem Komponisten derart verbunden fühlt, ist herzlich von der Stadt Bonn dazu eingeladen, Beethoven online Glückwünsche zu hinterlassen. Diese landen dann später in seinem Geburtshaus.

Am 17. Dezember 1770, also vor 250 Jahren, wurde Ludwig van Beethoven in Bonn getauft und vermutlich einen Tag vorher oder am selben Tag geboren. Die Stadt, die Beethoven Jubiläums GmbH und das Beethoven-Haus laden nun alle, die sich dem Komponisten verbunden fühlen, dazu ein, ihm einen Geburtstagsgruß zu schicken. Plakate, Fahnen und digitale Anzeigen machen auf das Jubiläum aufmerksam. Zu sehen ist „Ludwig“, eine kleine Statue, die 2019 anlässlich der Kunstaktion „Unser Ludwig“ von Ottmar Hörl geschaffen wurde.