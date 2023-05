Event im Basecamp Local Affairs Markt findet am Wochenende in Bonn statt

Die Besucher können faire Schokolade vom Choco Dealer mit Sitz in Bonn kaufen. In Troisdorf stellt XOII Foods Tofu her, das man probieren kann. Till Adams informiert über seinen nachhaltigen Oliven-Anbau im griechischen Kalamata. Adams, seit 2016 Bonner Wirtschaftsbotschafter, hat seinen Laden in Bonn letztes Jahr gestartet. „Nähe zum Produzenten und die Möglichkeit der Teilhabe sind meiner Meinung nach wirklich wichtige Aspekte, wenn es um Nahrungsmittel geht, denn nur so kann ich wirklich erfahren, was ich mir in den Mund stecke.“