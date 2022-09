Foto-Fahndung der Polizei : Mann stiehlt Laptop aus Bonner Arztpraxis

Bonn Ein Mann soll im Juni einen Laptop aus einer Arztpraxis in Dottendorf gestohlen haben. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach ihm.

Die Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Dieb. Der Unbekannte soll am 15. Juni einen Laptop aus einer Arztpraxis in Bonn-Dottendorf gestohlen haben.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wendet sich an das Kriminalkommissariat 15 unter der Nummer 0228 15-0 oder per Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de.