Nutzung einer Notunterkunft : Obdachloser verklagt die Stadt Bonn wegen Gebühren

Bonn Ein Obdachloser hat gegen die Zahlung von Gebühren für die Nutzung einer Notunterkunft geklagt und vom Verwaltungsgericht Köln Recht bekommen. Die Stadt Bonn hatte versäumt, die Gebührensatzung anzupassen.

Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Wohnung verlieren und privat nicht woanders unterkommen können, denen stellt die Stadt eine ihrer Notunterkünfte zur Verfügung. Mittlerweile bieten auch frühere Flüchtlingsunterkünfte obdachlos gewordenen Einzelpersonen und Familien ein Dach über den Kopf. Dafür werden Gebühren fällig, die ein früherer Bewohner indes nicht zahlen wollte. Er strengte, so erfuhr der GA auf Nachfrage, ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln an und gewann. Hintergrund: Die Stadt Bonn hatte bei der Umwandlung von früheren Flüchtlingsheimen in Obdachlosenunterkünfte versäumt, ihre Gebührensatzung entsprechend anzupassen. Das hat sie jetzt – wegen der Sommerpause des Rates – per Dringlichkeitsentscheidung nachgeholt. Allerdings spricht sie in einer entsprechenden Vorlage für den Stadtrat, der diese Entscheidung noch nachträglich in seiner nächsten Sitzung genehmigen muss, lediglich von einem „Hinweis des Verwaltungsgerichts“ und geht mit keinem Wort auf das Klageverfahren ein. Zu dem Thema hat der Bürger Bund Bonn (BBB) jetzt eine Große Anfrage für die Ratssitzung gestellt.