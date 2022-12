Unbekannter stiehlt Handtasche : Polizei Bonn sucht mutmaßlichen Dieb

Bonn Die Polizei fahndet derzeit nach einem älteren Mann. Dieser soll im September die Tasche einer Supermarkt-Mitarbeiterin gestohlen haben.

Die Polizei Bonn sucht derzeit nach einem mutmaßlichen Taschendieb, der am 22. September in einem Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße in Bonn-Buschdorf eine 19-jährige Mitarbeiterin bestohlen haben soll.