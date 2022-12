Aus den Universitäten ausgesperrt : Frauenmuseum Bonn erinnert an ungarische Jüdinnen

Bonn Eine Ausstellung im Bonner Frauenmuseum beleuchtet noch bis zum 22. Dezember Schicksale ungarischer Jüdinnen: Das erste antisemitische Gesetz eines europäischen Landes nach dem Ersten Weltkrieg verwehrte ihnen das Studium.

Das Gesetz hob die 1867 zugestandene Gleichberechtigung der Jüdinnen und Juden in Ungarn auf und begrenzte die Quote jüdischer Studentinnen an Unis auf sechs Prozent. Einige Jahre lang durften überhaupt keine Frauen an die Hochschulen. Eine Wanderausstellung im Frauenmuseum Bonn zeigt, wie das diskriminierende Gesetz das Leben junger Jüdinnen in Ungarn prägte. Das Exzellenzcluster „Center for Dependency and Slavery Studies“ der Uni Bonn hat die Ausstellung ins Frauenmuseum geholt.