Botanische Gärten in Bonn : Früherer Gartendirektor bekommt eigenen Weg

Bonn Im Botanischen Garten am Poppelsdorfer Schloss ist ein Weg nach Professor Wilhelm Barthlott. Eine Ehre für den ehemaligen Gartendirektor.

Weigend verriet anlässlich der Wegetaufe, dass die von Barthlott erzielte nationale und internationaler Bedeutung der Botanischen Gärten für ihn selbst einer der Gründe gewesen sei, sich auf seine Nachfolge zu bewerben. So führt beispielsweise der neu getaufte Barthlott-Weg selbst direkt auf die Biotop-Anlage zu, in der charakteristische Pflanzengesellschaften aus der Bonner Umgebung gezeigt werden. Diese Biotop-Anlage ist eines der wichtigsten didaktischen Elemente des Schlossgartens, bundesweit einzigartig, international bekannt: „Und das Konzept geht auf Wilhelm Barthlott zurück“, erläuterte Weigend.

Barthlott, geboren 1946 in Forst/Baden, studierte Biologie, Physik, Chemie und Geographie an der Universität Heidelberg und promovierte 1973 über Systematik und Biogeographie bei dem Tropenbotaniker und Systematiker Werner Rauh. Nach der Habilitation folgte er einem Ruf an die Freie Universität Berlin und war dort von 1982 bis 1985 am Institut für Systematische Botanik und Pflanzengeographie tätig. 1985 kam er nach Bonn. Seit 2003 war er bis zu seiner Emeritierung 2011 Geschäftsführender Direktor des von ihm gegründeten Nees-Instituts für Biodiversität der Pflanzen und gleichzeitig Direktor Gärten.