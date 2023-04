Aufruf zur Beteiligung Stadt Bonn will Bürger bei Ordnung und Sicherheit einbinden

Ordnung ist das halbe Leben: Das gilt im Vergleich zu einem Individuum vielleicht in noch höherem Maße für eine Stadt. Eine Verbindung zwischen dem Wohlbefinden der Bürger Bonns und sauberen und sicheren Verhältnissen in der Öffentlichkeit zog jedenfalls Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner, als sie gemeinsam mit Stadtdirektor Wolfgang Fuchs und dem Leiter der Bürgerdienste, Ralf Bockshecker, am Dienstag die Eckpfeiler für das Konzept „Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit“ vorstellte.