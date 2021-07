Bonner Amtsgericht : Kurioser Streit um eine Leiche im Beueler Geisterhaus

Nach einem Zwischenfall im ehemaligen Furios in Beuel stand ein Obdachloser vor dem Bonner Amtsgericht. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Ein Obdachloser ist in Bonn verurteilt worden, weil er einen Bestattungsunternehmer attackiert hatte und sich seiner Festnahme widersetzte. Gemeinsam mit einem mittlerweile verstorbenen Freund wollte er die Leiche eines weiteren Freundes verteidigen.

Wegen Körperverletzung, Widerstands gegen und Beleidigung von Polizisten musste sich ein 46-jähriger Lette vor einer Bonner Amtsrichterin verantworten. Die Tat, die hinter der Anklage stand, war gleichermaßen skurril wie traurig: Gemeinsam mit einem mittlerweile verstorbenen polnischen Freund wollte der Obdachlose offenbar die Leiche eines weiteren Freundes gegen Polizei und Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens verteidigen . Nun hat die Richterin den geständigen Angreifer zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann befindet sich derzeit in einer Alkohol-Entzugsmaßnahme und muss als Bewährungsauflage 240 Euro zahlen.

Aber der Reihe nach: Das Eckhaus an der Oberen Wilhelmstraße zog viele Jahre Generationen von Studenten an. Als dann die legendäre Kneipe „Furios“ geschlossen wurde und das Gebäude immer mehr verfiel, faszinierte die Ruine eine neue Zielgruppe. Obdachlose nutzten das zentral gelegene Gemäuer gerne als Unterschlupf. Das hatten auch der Angeklagte und sein gleichaltriger polnischer Freund an einem Maiabend des Jahres 2019 vor. Im ersten Stock trafen sie auf einen weiteren Bekannten, der scheinbar friedlich auf einer Pritsche schlief. Der Mann rührte sich allerdings nicht und nach näherer Untersuchung machten die beiden eine traurige Entdeckung. Ihr Kumpel war tot.