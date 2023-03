Emissionsarme Fahrzeuge So sind die 30 neuen Mild-Hybrid-Busse in Bonn ausgestattet

26 von insgesamt 30 neuen Mild-Hybrid-Bussen von MAN haben die Stadtwerke Bonn (SWB) bereits im Einsatz. Die noch fehlenden Fahrzeuge folgen in der nächsten Woche. Am Donnerstag wurden die nagelneuen Busse auf dem Betriebshof an der Godesberger Straße vorgestellt.