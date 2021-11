Polizei sucht Zeugen : Versuchter Überfall in Bonner Supermarkt

In Bonn-Castell hat ein unbekannter Täter am Samstag versucht einen Laden auszurauben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn In Bonn-Castell hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend versucht, einen Supermarkt auszurauben. Mit vorgehaltenem Messer wollte der Mann Bargeld erbeuten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend versucht, einen Supermarkt in Bonn-Castell zu überfallen. Der Tatverdächtige betrat das Geschäft auf der Straße Am Johanneskreuz gegen 18 Uhr und forderte die Angestellten laut Polizeiangaben mit einem Messer in der Hand dazu auf, ihm das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Als ein Kunde den Laden betrat flüchtete der Verdächtige ohne Beute.