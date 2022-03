Nach Schlag ins Gesicht : Weiterer Zeuge meldet aggressiven Fahrradfahrer in Poppelsdorf

Weiterer Zeuge meldet aggressiven Fahrradfahrer in Poppelsdorf

Bus der Linie 601 in Bonn (Symbolfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein weiterer Zeuge hat sich bei der Polizei gemeldet und einen Vorfall mit einem aggressiven Fahrradfahrer in Poppelsdorf geschildert. Dieser soll Anfang März ein älteres Paar verbal angegriffen haben.

Die Bonner Polizei hat einen weiteren Hinweis auf einen aggressiven Fahrradfahrer in Poppelsdorf bekommen. Nachdem die Behörde bekannt gemacht hatte, dass sie im Fall eines 58-Jährigen ermittelt, dem auf dem Radweg der Clemens-August-Straße ins Gesicht geschlagen worden ist , sucht sie nun im einen weiteren, ähnlichen Fall nach Zeugen.

Polizei Bonn sucht Radfahrer - ältere Frau körperlich attackiert

Nach Bekanntwerden des Falls meldete sich ein Zeuge bei den Ermittlern, der den beschriebenen Mann als mutmaßlichen Täter eines weiteren Körperverletzungsdeliktes beobachtet hatte. Dieser soll am Freitag, 4. März im Bus der Linie 601 zwischen Poppelsdorf und dem Universitätsklinikum Bonn um 18.20 Uhr ebenfalls mit seinem blauen Fahrrad unterwegs gewesen sein. An der Haltestelle Sertürner Straße soll er ein älteres Paar vor dem Aussteigen verbal provoziert und die Dame dann körperlich attackiert haben. Der Zeuge stieg nach Angaben der Polizei eine Haltestelle später aus, der Radfahrer blieb im Bus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte bis zum Gelände des Universitätsklinikums weiterfuhr, so die Polizei.