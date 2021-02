Digitaler Neujahrsempfang des Medienclubs : Burbulla mit Bröckmännche ausgezeichnet

Bonn Der Unternehmer Horst Burbulla hat am Montag den „Bröckmännche“-Preis erhalten. Wegen der Pandemie fand die Veranstaltung in diesem Jahr nur online statt.

Der Bonner Medien Club zeichnete in diesem Jahr den Bonner Unternehmer Horst Burbulla mit dem Bröckmännche aus. Den Preis hatte Burbulla bereits am Montagvormittag in kleiner Runde am Brassertufer entgegengenommen. Mit dem „Bröckemännche“ wird jedes Jahr eine Persönlichkeit aus Bonn und der Region ausgezeichnet, die sich nicht in Schablonen pressen lasse und den Mut zum Unkonventionellen habe.