Fahndung der Polizei Bonn: Frau wollte mit gefälschtem Ausweis Geld abheben​

Bonn Eine Frau hat in einer Bankfiliale im Bonner Zentrum versucht, mit einem gefälschten Ausweis Geld abzuheben. Die Polizei fahndet nun nach ihr mit einem Foto.

Die Bonner Polizei fahndet nach einer Frau, die mit einem gefälschten Personalausweis Geld abheben wollte. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau am 20. Dezember vergangenen Jahres in einer Bankfiliale in der Bonner Innenstadt versucht haben, Geld von einem Firmenkonto abzuheben. Ihr Vorhaben fiel auf, jedoch konnte die Verdächtige die Bank unerkannt verlassen.