Polizeieinsatz an der B9 Klimakleber auf der Willy-Brandt-Allee

Die Auswirkungen auf den Verkehr hätten sich am verkehrsarmen Fronleichnamstag in Grenzen gehalten. In der Folge landeten die drei nach richterlichem Beschluss bis zum Abend 20 Uhr in polizeilichem Gewahrsam, um sie für den Tag von weiteren derartigen Aktionen abzuhalten. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Nötigung. Die „Letzte Generation“ hat während der Vorbereitungskonferenz für die UN-Klimakonferenz, die derzeit in Bonn läuft, wiederholt mit Demonstrationen und Klebeaktionen auf die Einhaltung des im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Ziel gedrungen.