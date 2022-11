Verschmutzte Straße : Stadt Bonn sperrt Fährgassen wegen ausgelaufenen Öls

Bonn Wegen ausgelaufenen Hydrauliköls sind die Straßenteile der Ersten und Zweiten Fährgasse in Bonn noch bis zum Donnerstagnachmittag gesperrt. Eine Spezialfirma ist mit Reinigungsarbeiten vor Ort im Einsatz.

Im Bereich der Zweiten Fährgasse in Bonn hat am Donnerstagmittag eine Kehrmaschine Hydrauliköl auf der Fahrspur verloren. Die Straße sei deshalb spiegelglatt, teilte das Ordnungsamt mit. Die städtischen Mitarbeiter haben den Straßenverlauf in der Ersten sowie Zweiten Fährgasse vollständig abgesperrt.