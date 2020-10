Öffentlicher Nahverkehr : Mehr Busfahrten bis Dezember in Bonn

Mehr Busfahrten bis Dezember in Bonn

Damit zu Stoßzeiten die Busse nicht zu voll werden, setzt die Stadt Bonn zusätzliche Fahrten an. Foto: Meike Böschemeyer Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Zurzeit setzt die Stadt Bonn zusätzliche Busfahrten zu den Stoßzeiten unter der Woche ein. Diese sollten bisher nur bis zu den Herbstferien unterwegs sein. Jetzt bestätigt die Stadt auf Nachfrage des GA, dass sie auch über die Herbstferien hinaus angeboten werden.

Damit es in Corona-Zeiten in den Bussen nicht zu voll wird, setzte die Stadt zu den Stoßzeiten erst 14 zusätzliche Fahrten ein. Vor gut einem Monat kamen dann noch in Abstimmung mit den Stadtwerken Bonn (SWB) weitere acht Fahrten hinzu (sieben morgens und eine nachmittags). Dieses zusätzliche Angebot sollte bislang erstmal bis zu den Herbstferien gelten.