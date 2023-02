Arbeiten zwischen Bonn-Beuel und Rhöndorf : Rechtsrheinische Bahnstrecke für vier Tage gesperrt

Nach Tragödie in Recklinghausen : Wie ist die Situation mit Bahngleisen in der Region? Im Ruhrgebiet erfasst ein Güterzug zwei Kinder. Ein Junge stirbt, ein zweiter wird schwer verletzt. Wie konnte es dazu kommen? Und: Wie sieht es mit der Sicherheit an Bahngleisen in unserer Region aus? Der GA hat nachgefragt.