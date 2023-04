Arbeiten im Bonner Bürgeramt dauern an Stadt kann Behebung der IT-Probleme nicht abschätzen, Termine fallen aus

Am Donnerstag war Geduld im Bürgeramt der Stadt Bonn gefragt – wieder einmal. Lange Wartezeiten gab es diesmal, weil nach einem Update der Software massive Probleme aufgetreten waren. Viele Bürgerinnen und Bürger verließen nach stundenlangem Warten entnervt das Dienstleistungszentrum (DLZ). Andere reihten sich in die lange Schlange ein, um sich am Infoschalter neue Termine abzuholen. Am Abend teilte das Preseamt mit, die Probleme könnten voraussichtlich auch an diesem Freitag bestehen, sodass eine termintreue Bearbeitung der Anliegen nicht gewährleistet werden könne.