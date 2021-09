Sechs Verletzte : Straßenbahn fährt am Bertha-von-Suttner-Platz in Linienbus

Foto: Matthias Kehrein

Update Bonn Am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn sind am Dienstagabend ein Bus und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Der Bus wurde dabei in die Haltestelle geschoben, sechs Menschen wurden verletzt.



Am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn sind am Dienstagabend ein Linienbus und eine Straßenbahn der Linie 62 zusammengestoßen. Sechs Fahrgäste wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Bus gegen 21.20 Uhr von der Straße Sandkaule auf die Straße Belderberg fahren, als die Straßenbahn aus Richtung Beuel kommend gegen den Bus stieß. Durch den starken Aufprall wurde der Bus gedreht und in den Wartebereich der Haltestelle Bertha-von-Suttner-Platz geschoben. Sechs Fahrgäste wurden dabei verletzt. Wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte, wurden die Verletzten zunächst vor Ort behandelt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Bereich am Bertha-von-Suttner-Platz abgesperrt.

