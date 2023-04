Öffentlicher Dienst Tarifabschluss kostet Bonn rund 20 Millionen Euro im Jahr

Die Stadt Bonn hat für die Tarifsteigerungen ihrer Beschäftigten in den Jahren 2023 und 2024 jeweils rund 22,9 Millionen Euro eingeplant. Allein die einmaligen Inflationsausgleichszahlungen werden im laufenden Jahr bei etwa 10,2 Millionen liegen. Die genauen Auswirkungen des Abschlusses vom Wochenende würden zwar noch berechnet, teilte Markus Schmitz vom Presseamt am Montag mit. Es sehe aber so aus, als würden diese Mittel für die 5772 Beschäftigten ausreichen. Die Personalaufwendungen insgesamt sollen damit in diesem Jahr bei 414 Millionen Euro liegen, im Folgejahr bei 423 Millionen.