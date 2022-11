Renovierung nach Brand : Restaurant Bacco hat nach umfangreicher Sanierung wieder geöffnet

Bonn Vor zwei Jahren hat es im Gebäude in Bonn-Tannenbusch, in dem sich das Bacco befand, gebrannt. Nun hat der Gastro-Klassiker nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet.

Zwei Jahre nach dem Großbrand präsentiert sich der Bonner Gastro-Klassiker Bacco im neuen Look, mit neuem Team und Konzept. Das beliebte Restaurant in Alt-Tannenbusch wird nunmehr betrieben von der Da Capo Service GmbH um Lydia Lohmeier, die unter anderem auch die Godesburg und die Waldau führt. Betriebsleiter des Bacco ist Tristan Schuldt (33), der zuvor sieben Jahre lang Restaurantleiter im Schützenhof gewesen ist, ebenfalls in Alt-Tannenbusch.