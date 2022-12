Australische Spezialitäten : Drittes Café „Pie Me“ hat in Bonn geöffnet

Das Team vom Pie Me im ehemaligen Podium 49: Evalotta Picard, Gareth Were, Alisa Walz, Simon Wierich (von links) Foto: Horst Müller

Bonn Die australische Erfolgsgeschichte geht weiter: Garreth Patterson ist in Bonn am dritten Standort mit dem Café „Pie Me“ an den Start gegangen.



Eine gastronomische Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Der gebürtige Australier Gareth Patterson Were eröffnete im März 2019 sein erstes „Pie Me Café“ in der Endenicher Frongasse; das zweite Lokal unter dem gleichen Namen folgte im Mai dieses Jahres im Bonner Macke-Viertel. Und jetzt hat bereits die Nummer drei ihre Türen geöffnet: Am Montag, 12. Dezember, weihte der 43-jährige Unternehmensgründer und Inhaber Patterson Were das neueste Pie Me Café in der Bonner Südstadt ein – im ehemaligen Podium 49 an der Kreuzung Schlossstraße/Argelanderstraße. Betriebsleiterin im neuesten Pie Me Café ist Alisa Walz.

Der Eingangsbereich des denkmalgeschützten Altbaus ist sehenswert: links und rechts des Portals rundes, nostalgisches Schaufensterglas, eine schmucke Holztür mit Oberlicht und geschwungenem Türgriff. In den vier Monaten Umbau und Renovierung wurde der rote Teppichboden entfernt und durch einen hellen Holzboden ersetzt.

Recyclete Holzplatten als Theke

Wie in den beiden anderen Pie Me Cafés befindet sich im Gastraum eine Theke aus recycelten Holzplatten aus dem Gerüstbau, in der Mitte steht eine Kühlvitrine für die Pies und Kuchen. Helle, schlichte Holztische mit modernen schwarzen Stühlen definieren den Raum mit 20 Plätzen, weitere zwölf Plätze stehen im Nebenraum mit Stuckdecke und Design-Kronleuchter bereit. Die Terrasse vor dem Haus soll ab dem Frühjahr 16 Plätze aufweisen.

Die namensgebenden Pies sind eine Art Nationalgericht in Australien und fast vergleichbar mit den französischen Quiches. 15 warme Varianten stehen zur Wahl, etwa Bratapfel Pie mit hausgemachter Vanillesoße (4,90 Euro), veganer Pumpkin Pie mit Mango Chutney (6,70 Euro) oder Pulled Pork Pie mit Coleslaw und Chipotle Joghurt (6,90 Euro).

Kartoffelpüree und „Crunchy Salad“

Im Menü kostet ein herzhaftes Pie nach Wahl mit Kartoffelpüree (auch vegan) und einem „crunchy salad“ 13,70 (vegetarisch oder vegan) bzw. 13,90 Euro (fleischhaltig). Ferner stehen zehn Kuchen zur Wahl, z. B. der klassisch australische Lemington-Kuchen mit Schokolade und Kokosnuss (Stück 3,70 Euro).

Die Kaffeespezialitäten werden in einer italienischen Siebträgermaschine zubereitet, etwa Cappuccino und Aussie Latte (je drei Euro), Pumpkin Spice Latte (4,20 Euro) und Irish Coffee (4,90 Euro).

Zu den Kaltgetränken zählen drei Sorten Brewed Drinks der australischen Marke Bundaberg (0,33l je 3,40 Euro), Flensburger Pils (0,33l für 3,50 Euro) sowie sieben offene Weine (0,2l ab 5,50 Euro), z. B. Semillon/Chardonnay von Rawson‘s Retreat (Südost-Australien) für sechs Euro. Hagen Haas