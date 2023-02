GA gelistet : Die schönsten Orte für ein Date in Bonn und der Region

Am 14. Februar ist Valentinstag. Foto: Pixabay

Bonn/Region Am 14. Februar ist Valentinstag. Vor allem für frisch Verliebte ist dieses Datum etwas ganz Besonderes. Wir geben Tipps, wie man dieses Jahr den Tag in Bonn und der Region mit dem Liebsten oder der Liebsten verbringen kann.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebe. Ob frisch verliebt, erstes Date oder bereits vergeben: viele Pärchen möchten am Valentinstag etwas ganz Besonderes erleben. Wir haben einige der schönsten Orte für ein Date in Bonn zusammengestellt, um die Auswahl für diesen Tag etwas zu erleichtern.

Klassisches Date im Café

Ein gemeinsamer Kaffee ist wohl der Klassiker unter den Dates: Eine heiße Tasse Schokolade mit Sahne oder ein Kaffee in gemütlicher Atmosphäre lädt zu ausführlichen Gesprächen und dem Austausch intensiver Blicke ein. Diese Cafés in Bonn laden zum gemütlichen Kaffeetrinken ein.

Escape-Room

Diese Date-Idee sollten nur Paare umsetzen, die gerade nicht in einer Beziehungskrise stecken, ansonsten besteht die Gefahr, dass einer zurückgelassen wird. In den Escape-Rooms in Bonn und der Region können Paare und kleine Gruppen gemeinsam Rätsel lösen, Codes knacken und Geheimnissen auf den Grund gehen.

Romantischer Spaziergang

Der Botanische Garten in Poppelsdorf ist der perfekte Ort für einem romantischen Spaziergang ein. Von 10 bis 16 Uhr lassen sich dort die ersten blühenden Vorboten des Frühlings bewundern. Alternativ lädt der Rhein zu einem Spaziergang entlang seines Ufers ein. Händchen haltend kommen selbst bei kaltem Wetter Frühlingsgefühle auf. Auch der Kreuzgang des Bonner Münsters ist ein besonderer Ort für Paare mitten in der Bonner Innenstadt.

Kinobesuch

Ein Klassiker, wenn auch nicht unbedingt für ein erstes Date - aber mit einem Kinobesuch kann man nichts falsch machen. In Bonn gibt es mehrere schöne Kinos: Das Woki am Bertha-von-Suttner-Platz, das Rex in Endenich, die Neue Filmbühne in Beuel und noch mehr. Im Woki gibt es sogar Pärchensitze.

Besuch in der Sauna oder einer Salzgrotte

Dieser Ort eignet sich wohl eher für Paare, aber wer es gerne etwas heißer mag, wird sich in einer der vielen Saunen in Bonn und der Region wohlfühlen. Und ist die Sauna doch zu warm, ist vielleicht eine Salzgrotte genau das Richtige. Wo Verliebte richtig entspannen können, lesen Sie hier.

Museumsbesuch

Ein Besuch im Museum mag nicht die klassische Idee für ein Date sein, aber auch dort kann es durchaus romantisch werden. Auf der Bonner Museumsmeile stehen fünf verschiedene Museen zur Wahl. Das Forschungsmuseum Koenig, das Haus der Geschichte, das Kunstmuseum Bonn, die Bundeskunsthalle und das Deutsche Museum Bonn. Besonders auf dem Dach der Bundeskunsthalle kann bei dem Ausblick über Bonn der eine oder andere Kuss ausgetauscht werden.

Schlittschuhfahren

Ob Profi oder Anfänger, ein Date zum Schlittschuhfahren ist in beiden Fällen eine schöne Option. Entweder wird Hand in Hand über die Bahn gelaufen oder gemeinsam über die Bahn geschlittert und sich gegenseitig gestützt. In der Eissporthalle in Troisdorf können auf 1.800 Quadratmetern einige Runden gedreht werden.

Adresse: Uckendorfer Str. 135, 53844 Troisdorf

Kontakt: 02241/42772

Drachenfels

Sollte das Wetter mitspielen, kann der Spaziergang am Rhein auch ausgedehnt werden auf eine Wanderung, zum Beispiel ins Siebengebirge. Die Ruine der Burg Drachenfels gilt als Sujet der Rheinromantik und eignet sich besonders für einen romantischen Ausflug. Wer nicht hochlaufen möchte, kann auch die Drachenfelsbahn nehmen, um den schönen Ausblick ins Rheintal genießen zu können.

Rolandsbogen

Der Rolandsbogen am Rolandseck in Remagen lädt zu einer Wanderung mit anschließendem Essen im dortigen Restaurant ein. Hinter dem Bogen steckt eine romantische - wenn auch erfundene - Geschichte aus dem Mittelalter.

Kreuzberg

Rund 160 Meter erhebt sich der Kreuzberg über Bonn. Von hier aus hat man einen schönen Ausblick auf das Bonner Stadtzentrum und die Nordstadt. Der Aussichtspunkt nahe der Kreuzbergkirche bietet sogar einen noch weiteren Blick: An klaren Tagen kann man bis nach Köln schauen und die Silhouette von Dom und Fernsehturm ausmachen. Und die Heilige Stiege der Kirche ist immer einen Besuch wert.

Romantisches Abendessen mit Ausblick

Ein weiterer Klassiker unter den Dates: das romantische Abendessen. Das Marriott Hotel in Bonn bietet nicht nur die Möglichkeit, bei einem Abendessen den Ausblick zu genießen, auf der Sky Bar kann auch gemeinsam ein Cocktail oder ein Bier getrunken werden. Wer dort keinen Platz mehr findet, wird sicherlich hier fündig.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Kontakt: 0228/280500

(ga)