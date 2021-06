Jugendprojekt beim Beethovenfest : Schülermanager präsentieren „Miki“ und Max Herre

Bonn „Crashkurs für Kulturmanagement“: „Ganz nah“ heißt das Konzert, das die Jugendlichen, die Schülermanager des Beethovenfestes, organisieren. Der Crossover-Geiger „Miki“ ist dabei und der Rapper Max Herre auch.

Es ist ziemlich warm an diesem Vormittag im Juni, als die neun Schülermanager des Beethovenfestes – die jugendliche Spiegelung des Organisationteams vom internationalen Beethovenfest - paarweise auf dem Bildschirm auftreten. Im ausgesuchten Outfit (ohne Maske) und mit vorbereitetem Text erklimmen sie einen Barhocker. Diese lockere Position auf erhöhtem Sitzmöbel sollte die gelöste Atmosphäre des von ihnen organisierten Konzertes widerspiegeln, das sie der Presse und „der Community“, so der O-Ton, vorstellten. Bereits zum zwölften Mal ist das Schülermanager-Team dabei. In diesem Jahr, Corona bedingt, per Zoom. Michael Gassmann, frisch gebackener Geschäftsführer des Beethovenfestes, hat nun die Rolle des Mentors inne.