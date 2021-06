Kurfürstliches Beethovenfest in Bad Godesberg : Fest kann nicht wie geplant stattfinden

Bad Godesberg Das Kurfürstliche Beethovenfest kann Ende August nicht wie geplant stattfinden. Der Verein Kunst und Kultur Bad Godesberg verzichtet auf den Historischen Jahrmarkt und das Klassik-Picknick. Konzerte werden am Kleinen Theater stattfinden.

Fest hätte eingezäunt werden müssen

„Wir werden das Fest in der geplanten Form nicht durchführen können“, so Sabine Köhne-Kayser vom KuKuG. Grund dafür sei die Corona-Schutzverordnung. „Zwar gibt es weitgehende Lockerungen, diese betreffen allerdings nicht den Kulturbereich“, erklärt sie. Geplant waren unter anderem ein Historischer Jahrmarkt und ein Klassik-Picknick – diese Programmpunkte fallen nun weg.

Mehrkosten hätten sich auf 15.000 Euro belaufen

Ex-Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch ist Schirmherr

Die Konzerte können bei freiem Eintritt und natürlich gegen die übliche Registrierung vor Ort genossen werden. In Planung ist außerdem, vielleicht den Wendehammer vor dem Kleinen Theater mit in das Fest einzubeziehen, um noch etwas mehr Platz zu haben. Die Bühne werde auch „kurfürstlich“ geschmückt, die aufwendig geschneiderten historischen Kostüme sollen die Besucher ebenfalls zu Gesicht bekommen. Den ein oder anderen Walking-Act wird es auch geben. „Ein kleines, aber feines Fest“, verspricht Köhne-Kayser. Ex-Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch wird weiterhin als Schirmherr fungieren und sonntags gemeinsam mit Susanne Kessel auf der Bühne stehen. Im nächsten Jahr – so die Hoffnung – soll es dann ein „normales“ Kurfürstliches Fest in Bad Godesberg geben.