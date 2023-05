Jazz im Volksbankhaus Zwei Konzerte lassen den Jazz der Zukunft erklingen

Dabei spielen sie vor allem komplexe und zugleich wunderschöne Eigenkompositionen, erst gegen Ende verbeugen sie sich vor ihren Landsleuten Henryk Wieniawski und Krzysztof Penderecki, nehmen von letzterem aber nicht etwa eines seiner Streichquartette, sondern vielmehr eine Miniatur für Klarinette und Klavier sowie eine Komposition für Solo-Klavier ins Repertoire auf. Was mühelos gelingt und das Publikum so wie schon bei Summer und Manz zu euphorischem Applaus animiert. Wenn so die Zukunft klingt, kann der Jazz sich glücklich schätzen.