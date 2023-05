Kölner Orginalklang-Fesival „Fel!x“ Sagen und Mythen im Mittelpunkt

Gerade ist in Köln das von 17.000 Menschen besuchte Festival „Acht Brücken“ mit neuer Musik und zahlreichen Kreationen aus Jazz, Pop und Elektronik zu Ende gegangenen, da klopft in der Domstadt schon das nächste Festival an die Tür: Unter dem mittlerweile gut eingeführten Namen „Fel!x“ präsentiert es vom 15. bis 20. August Musik im originalen Klangbild.