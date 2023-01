ARD-Produktion über Bundesstadt : Miniserie „Bonn“ verzeichnet an zweitem Ausstrahlungstag weniger Zuschauer

Die ARD-Miniserie spielt im Bonn der 50er Jahre. Foto: dpa/Kai Schulz

Bonn Am Mittwoch liefen die Folgen 3 und 4 der Miniserie „Bonn“ in der ARD. Die Einschaltquoten gingen an diesem zweiten Ausstrahlungstag jedoch zurück: Nur noch knapp drei Millionen schalteten ein.



Die ARD-Miniserie „Bonn - Alte Freunde, neue Feinde“ hat am Mittwoch im Ersten recht deutliche Einbußen bei den Einschaltquoten hinnehmen müssen. Von den mehr als 3,8 Millionen Zuschauern, die am Abend zuvor die erste Folge sahen, waren am Mittwoch um 20.15 Uhr nur noch 3,23 Millionen dabei. Das berichtet das Medienmagazin DWDL. Der Marktanteil lag somit bei 12,0 Prozent - und ging mit Folge 4 auf 11,5 Prozent abermals zurück. Am Dienstagabend hatte der Marktanteil noch bei 14 Prozent gelegen. Ab 21.03 Uhr hatte "Bonn" im Schnitt noch 3,03 Millionen Zuschauer, so DWDL. Inwieweit die Mediathek profitieren konnte, sei noch nicht bekannt.

Insbesondere für das junge Publikum ist die Serie zumindest im linearen Programm kein durchschlagender Erfolg: Mit Marktanteilen von 6,0 und 5,1 Prozent konnte die Serie am Mittwoch in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen nicht überzeugen.

Die Fernsehserie, welche mit Schauspielgrößen wie Mercedes Müller, Sebastian Blomberg oder Max Riemelt brilliert, stellt das Bonn in den 50er Jahren in den Mittelpunkt des Geschehens. Es geht unter anderem um die Seilschaften im noch immer aktiven Nazi-Milieu sowie eine junge Frau, die versucht, sich eine Position in einer durch Männer dominierenden Gesellschaft zu erkämpfen.

Gedreht wurde unter anderem in Bonn, Bad Godesberg, Köln, Euskirchen und Prag. Dem Filmteam, heißt es, sei es besonders gewesen, an Originalschauplätzen zu drehen. Im Sommer 2021 wurde unter anderem am Rheinufer von Bad Godesberg gefilmt.

Die komplette Serie ist bereits seit dem 11. Januar in der ARD-Mediathek zu sehen. Im Fernsehen endet die Serie am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr mit zwei letzten Folgen. Ab dem 27. Januar ist die Serie als Blu-ray und DVD erhältlich.

