Andreas Patz wechselt in die Haribo-Holding : Haribo bekommt neuen Deutschland-Chef

Bonn Haribo braucht einen neuen Deutschland-Chef. Der bisherige Stelleninhaber, Andreas Patz, wechselt in die Konzern-Holding. Über seine Nachfolge ist noch nichts bekannt.

Haribo-Deutschland-Chef Andreas Patz wechselt zum kommenden Jahr in die Konzern-Holding. Das bestätigte der Gummibärchen-Produzent am Mittwoch. Schon bei seinem Antritt als Geschäftsführer Vertrieb und Strategie für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Oktober 2018 sei vereinbart worden, dass er nach drei Jahren Geschäftsführertätigkeit in der deutschen Gesellschaft langfristig in die Muttergesellschaft wechsele, teilte ein Konzernsprecher auf Anfrage mit.