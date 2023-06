Investitionen klettern in die Höhe Netcologne baut das Glasfasernetz aus

Netcologne ist in Köln, Bonn, den Nachbarkreisen, Leverkusen, Neuss und Düsseldorf aktiv. In Düsseldorf hat das Unternehmen 12.000 Kunden, will in diesem Jahr allerdings aktiver auf dem Markt agieren – auch mit einer neuen Marke, die noch nicht verraten wird. In Aachen und Umgebung versorgt die Tochter NetAachen die Kunden.