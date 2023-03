Mehr Einlagen und konstante Bilanzsumme Sparkasse Köln-Bonn mit „solidem Jahr“

Während andere Sparkassen nach der Zinswende Risikovorsorge betreiben müssen, um wegen niedrigverzinster Anleihen vorzusorgen, sieht Voigt dieses als beherrschbar an: „Die Risikovorsorge für die festverzinslichen Wertpapiere in unseren Eigenanlagen beruht auf dem Anstieg der allgemeinen Marktzinsen und einer Ausweitung der Credit-Spreads, also der Zinsaufschläge bei Anleihen auch von Emittenten mit nahezu durchgängig guter Bonität. Da die Sparkasse die Wertpapiere in aller Regel bis zur Fälligkeit halte und diese dann zu einem Kurs von hundert Prozent zurückgezahlt werden, seien dies nur temporäre Abschreibungen infolge der Bewertung nach handelsrechtlichen Vorschriften: „Reale Wertverluste erleiden wir dadurch nicht.“ Insgesamt habe die Sparkasse für Eigenanlagen eine Risikovorsorge von 27 Millionen Euro gebildet, das sei überschaubar. Auch bei der Risikovorsorge für Kredite in Höhe von 33 Millionen Euro gehe die Sparkasse davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation in der Region im laufenden Jahr nicht außergewöhnlich verschlechtere.