Bonner Radioastronomen sind Teil von weltweitem Forschungsverbund : Neues vom Schwarzen Loch

Preisgekrönte Bonner Reihe „Astronomie vom Fass“

Wie fotografiert man Schwarze Löcher? Welches Objekt ist das hellste am Nachthimmel? Solche Fragen beantworten Astronomen des Argelander-Instituts der Uni Bonn und des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie mit ihrer Initiative „Astronomy on Tap“ (tap = Zapfhahn) gerne mal in der Kneipe. Das ist derzeit nicht möglich. Deswegen haben die Wissenschaftler ihre jüngst ausgezeichnete Veranstaltungsreihe coronabedingt komplett ins Internet verlegt. Der nächste Termin für „Astronomie vom Fass“ ist Dienstag, 30. März, um 19 Uhr. Die Veranstaltung wird live übertragen auf

https://youtube.com/c/astronomyontapbonn/live.