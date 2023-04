Familien-Kolumne „Kinderkram“ Über die Berufswünsche von Kindern

Das brachte mich zu der Überlegung, wann mir eigentlich klar wurde, was ich einmal beruflich machen möchte. Zugegeben, das ist länger her und zur richtigen Erinnerung half mir die Technik. Es gibt nämlich ein Video auf einer VHS-Kassette – ja, das ist wirklich lange her –, das zeigt, wie ich mit einigen Freunden die Olympischen Spiele nachspiele. Das muss 1990 oder 1991 gewesen sein, damals war ich neun beziehungsweise zehn Jahre alt. Während meine Freunde in dem Spiel die Sportler mimten, gab ich den Sportreporter beziehungsweise Kommentator.