„Startschuss“ für das Ahrtaler Gipfelfest Wanderer stürmen am Wochenende die Gipfel des Ahrtals

Vier Tage, vier Gipfel - Wer das Ahrtal an nur einem (verlängerten) Wochenende in seiner ganzen landschaftlichen Vielfalt erkunden will, für den ist das vom Ahrtal-Tourismus veranstaltete Ahrtaler Gipfelfest seit Jahren fest im Terminkalender vermerkt. In Kooperation mit der Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau sowie den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig wird regelmäßig zu einem Wanderspaß für die ganze Familie eingeladen. So auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe wieder: Den Auftakt gab es am Donnerstag, als sich Wandervögel aus der Region in Richtung Dernau zum Krausberg auf den Weg machten. Dessen Turm ist weithin sichtbar und war nebst der Krausberg-Hütte das lohnende Ziel. Die weiteren Stationen sind bis zum Sonntag die Cäcilia-Hütte in Sinzig, die Bengener Heide in Bad Neuenahr und die Burgruine Arenberg in Aremberg.