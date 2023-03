Wiederaufbau von Schulen, Mensen und Sporthallen : Ausschuss votiert für den Neubau der Grundschule in Dernau

Kurviertel in Bad Neuenahr : So weit ist der Wiederaufbau der prägenden Gebäude nach der Flut Thermalbadehaus, Steigenberger Hotel, Villa Rütten – sie prägen das Kurviertel in Bad Neuenahr. Die bei der Flut stark beschädigten Gebäude werden jetzt wieder aufgebaut. Das ist der aktuelle Stand.