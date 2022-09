Kreis Ahrweiler : Acht Verletzte bei Unfall auf Landstraße 83 nahe Königsfeld

Update Kreis Ahrweiler Acht Personen, darunter vier Kinder, sind am Sonntagmittag bei einem Autounfall auf der Landstraße 83 bei Königsfeld verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Die Landstraße war infolgedessen für mehrere Stunden gesperrt.

Am Sonntagmittag ist es auf der Landstraße 83 zwischen Königsfeld und Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19 Jahre alter Fahrer mit seiner Freundin in Richtung Königsfeld unterwegs, als er mit seinem Mercedes in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit einem BMW zusammen, der aus der entgegengesetzten Richtung kam.