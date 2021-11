Ausgaben steigen : Kreishaushalt in Ahrweiler gerät nach der Flut aus den Fugen

Kreis Ahrweiler Die Flutwelle hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen des Landkreises. Die Verwaltung macht erhebliche Risiken und Belastungen für den Etat aus. Wie groß das Defizit tatsächlich ausfällt, lässt sich allerdings noch nicht genau beziffern.

Ausdehnung des Liquiditätsrahmens

Trotz massiver Finanzhilfen durch das Land ist der Haushalt des Kreises in erhebliche Schieflage geraten, da enorme Ausgaben zu tätigen waren: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Räumungs- und Entsorgungsarbeiten im Zusammenhang mit wassergefährdenden Stoffen sowie für Bauschuttentsorgung und für den Abriss von einsturzgefährdeten Gebäuden. Auch sind erhebliche Kosten zur provisorischen Wiederherstellung und Schadenbeseitigung an Kreisstraßen oder auch in der Schädlingsbekämpfung angefallen. „Insgesamt ist auch hier noch mit erheblichen weiteren Kosten zu rechnen, deren Höhe jedoch nicht konkret abschätzbar ist“, hieß es am Montagabend aus dem Kreishaus.

Wiederaufbaufonds soll für Entlastung sorgen

Bekanntlich sind im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe 300 000 Tonnen Sperrmüll angefallen, der mit einem Mammutaufwand entsorgt werden musste. In einer Nacht fiel so viel Sperrmüll an, wie ansonsten in vierzig Jahren. Um den kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb finanziell zu stützen, mussten Liquiditätshilfen gewährt werden: insgesamt 80 Millionen Euro. Weitere Überbrückungsgelder stehen an. Im Kreishaus hofft man nun auf Rückerstattungen aus Mitteln des Wiederaufbaufonds.