Therapiezentrum Frühförderung eröffnet : Lebenshilfe in Bad Neuenahr bietet Hilfe für Kinder mit Behinderung

Bad Neuenahr In Bad Neuenahr ist ein Zentrum zur Frühförderung von Kindern mit Behinderung eröffnet worden. Für die Landrätin ist es ein wichtiger „Baustein“ in der Behindertenhilfe, für eine Mutter ein „Meilenstein“.

Seit 16 Jahren pflege sie ihr schwerstbehindertes Kind schon. Das berichtete eine Mutter bei der Eröffnungsfeier des Beratungs- und Therapiezentrums Frühförderung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler an der Bad Neuenahrer Heerstraße am Dienstagmorgen. Gerade die ersten Jahre habe die Frühförderung dabei eine wertvolle Hilfe und Unterstützung geleistet, so die Frau aus dem nördlichen Kreisgebiet. Dass es nun einen Standort der Frühförderung in Bad Neuenahr gibt, bezeichnete sie als „Meilenstein" für die Menschen aus der näheren Umgebung, denen nun Fahrten zu Therapien nach Neuwied oder ins angrenzende Nordrhein-Westfalen erspart blieben. „Gerade die weiten Fahrten mit einem eigentlich nicht transportfähigen Baby haben unseren Alltag immer ganz besonders belastet", war da ebenso zu hören, wie herzliche Dankesworte an die Menschen hinter diesem Angebot, dass es seit rund einem Jahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt.