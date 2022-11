Ausgezeichnete Musiker in Lantershofen : Die irische Seele auf einer Bühne

Lantershofen Der Dubliner Daoirí Farrell spielte mit seinem Trio in Lantershofen und begeisterte das Publikum dabei nicht nur mit traditionellen irischen Instrumenten.

Es wurde wieder einmal irisch auf der Kulturlant-Bühne im Lantershofener Winzerverein. Dort war am vergangenen Freitag der preisgekrönte und mehrfach mit dem BBC-Folk-Award ausgezeichnete Daoirí Farrell zu Gast. In seiner Heimat füllt der Dubliner große Hallen und Stadien, außerhalb Irlands ist er gerade dabei, seine Popularität zu steigern. Daher ist Farrell seit Wochen auf einer Tour quer durch Europa, die ihn und seine beiden musikalischen Begleiter auch nach Lantershofen brachte. Dort wollten gut 130 Gäste den Barden, der in seiner Heimat als „Paul Brady“ seiner Generation gefeiert wird, erleben. Farrell gilt in den Augen des „Folk-Urgesteins“ Dónal Lunny als „der bedeutendste traditionelle irische Sänger der letzten Jahre.“

Balladen im typisch irischen Folkstil

Daoirí Farrell überzeugte auch in Lantershofen mit seiner gleichermaßen kräftigen, wie glasklaren Stimme, mit der er Songs vortrug, die allesamt seiner Feder entstammen. Dabei legte der Ire den Schwerpunkt auf Balladen im typisch irischen Folkstil. Farrells Stücke handeln von der irischen Landschaft und den Menschen, die er explizit beschreibt. Musikalisch stellt er einen „Pat Rainey“ vor „Fergie McCormack“, er besingt die „Blue Tar Road“, das „Valley of Knockanure“ und widmet sich dem „Little Drummer“ oder dem „Cook in the Kitchen.“ Manche seiner Songs sind traurig, andere fröhlich und immer, wenn das Trio das Tempo anzieht, wird der Winzerverein sofort mit rhythmischem Klatschen erfüllt. Längst hat Farrell hierzulande seine Fangemeinde, manch ein Konzertbesucher kam von weither, um den irischen Abend zu erleben. In der Konzertpause wurde bei Whiskey und Guinness vielfach englisch oder irisch geredet, Farrells Landsleute aus der Umgebung waren in stattlicher Schar bei Kulturlant anwesend.